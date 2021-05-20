Податки не зростуть для малого і середнього бізнесу - Зеленський

Підвищення податків в Україні не стосуватиметься малого та середнього бізнесу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Києві.

"Щодо податків не треба маніпулювати. Українці, малий бізнес, середній бізнес не будуть сплачувати більше податків. Ми це розуміємо. Великому бізнесу, вочевидь, треба допомагати людям та державі", - наголосив Президент.

Він додав, що останнім часом зростає ціна на металургію, і тому великий бізнес може збільшити відрахування до бюджету. "Мені здається це справедливо", - зауважив Зеленський.

За його словами, законопроєкт про зміни до Податкового кодексу також передбачає збільшення податку на залізну руду. Він підкреслив, що вважає цей законопроєкт одним із найважливіших кроків податкової реформи.

Президент зазначив, що держава не дасть великому бізнесу заробляти по 200-300% за рахунок надр, які є власністю всього народу, коли в країні триває війна і "немає чим платити пенсію". Він також заявив, що точно знає, хто і як працює в Україні і хто перебуває "в тіні". "Ми розуміємо чітко, хто з яких підприємців скільки заробляє. Ми точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не закривав бізнес", - сказав Президент.

Зеленський також закликав ЗМІ не маніпулювати на темі змін до Податкового кодексу та підвищення податків.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 12 травня схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на збалансування бюджетних надходжень.

Ухвалення та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі понад 60 млрд грн на рік.