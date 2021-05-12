Уряд схвалив проєкт змін до Податкового кодексу
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Основною метою цих змін є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Досягти цього ми плануємо шляхом: протидії схемам з ухилення від оподаткування, створення прозорого конкурентного середовища, підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни», - пояснив, представляючи законопроєкт, міністр фінансів Сергій Марченко.
Прийняття та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі понад 60 млрд грн на рік, наголосили в Мінфіні.
Як випливає з презентації, документ, зокрема, передбачає:
індексацію ставок акцизного та екологічного податків, рентної плати за користуванння радіочастотним ресурсом відповідно до рівня інфляції, а ставок плати за спеціальне використання води та лісових ресурсів - відповідно до зростання цін виробників;
унеможливлення створення невиправдано великих запасів тютюнових виробів, що має запобігти ухиленню від сплати акцизу на цю продукцію;
перенесення сплати 5% акцизного податку з максимальної роздрібної ціни тютюнових виробів на виробників та імпортерів;
включення до підстав проведення перевірок інформації про порушення законодавства щодо обігу пального;
обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для посередників з продажу споживчих товарів;
відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції товарних груп 1-24 лише після надходження валютної виручки;
запровадження мінімального податкового зобов'язання з 1 га товарних сільськогосподарських земель (4,5% нормативно-грошової оцінки).
Крім того, як зазначили у Мінфіні, пропонується звільнити від ПДФО кошти державної підтримки, які надаються підприємцям та громадянам не безпосередньо з бюджету, а від Фонду розвитку підприємництва або Фонду розвитку інновацій (державні програми «Доступна іпотека 7%» та «Доступні кредити 5-7-9%»).
Як повідомлялось, Податковий кодекс надає уряду право внести до парламенту до 1 червня, у разі необхідності, законопроєкт стосовно ставок оподаткування, визначених в абсолютних розмірах (акцизного податку, екологічного податку та рентної плати) з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.