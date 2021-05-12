Уряд схвалив проєкт змін до Податкового кодексу

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на збалансування бюджетних надходжень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Основною метою цих змін є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Досягти цього ми плануємо шляхом: протидії схемам з ухилення від оподаткування, створення прозорого конкурентного середовища, підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни», - пояснив, представляючи законопроєкт, міністр фінансів Сергій Марченко.

Прийняття та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі понад 60 млрд грн на рік, наголосили в Мінфіні.

Як випливає з презентації, документ, зокрема, передбачає:

індексацію ставок акцизного та екологічного податків, рентної плати за користуванння радіочастотним ресурсом відповідно до рівня інфляції, а ставок плати за спеціальне використання води та лісових ресурсів - відповідно до зростання цін виробників;

унеможливлення створення невиправдано великих запасів тютюнових виробів, що має запобігти ухиленню від сплати акцизу на цю продукцію;

перенесення сплати 5% акцизного податку з максимальної роздрібної ціни тютюнових виробів на виробників та імпортерів;

включення до підстав проведення перевірок інформації про порушення законодавства щодо обігу пального;

обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для посередників з продажу споживчих товарів;

відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції товарних груп 1-24 лише після надходження валютної виручки;

запровадження мінімального податкового зобов'язання з 1 га товарних сільськогосподарських земель (4,5% нормативно-грошової оцінки).

Крім того, як зазначили у Мінфіні, пропонується звільнити від ПДФО кошти державної підтримки, які надаються підприємцям та громадянам не безпосередньо з бюджету, а від Фонду розвитку підприємництва або Фонду розвитку інновацій (державні програми «Доступна іпотека 7%» та «Доступні кредити 5-7-9%»).

Як повідомлялось, Податковий кодекс надає уряду право внести до парламенту до 1 червня, у разі необхідності, законопроєкт стосовно ставок оподаткування, визначених в абсолютних розмірах (акцизного податку, екологічного податку та рентної плати) з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.