Не дозволити великому бізнесу «обходити» податки: Шмигаль розповів про новий законопроєкт

Кабінет Міністрів у середу схвалить законопроєкт, який закриє прогалини у законодавстві, що дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виїзного засідання уряду на Чернігівщині, передає кореспондент Укрінформу

"Сьогодні затвердимо законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу, що дозволить збільшити щорічні надходження до бюджету приблизно на 60 мільйонів гривень. Хочу наголосити, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. Зміни, які пропонуються, не торкнуться ФОПів, малого чи середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини у Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що законопроєкт містить 4 головні блоки: ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників, це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку; рентні платежі з видобування корисних копалин, оскільки видобуток з українських надр має бути справедливо оподаткованим; подальша протидія «скруткам» та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції; питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.