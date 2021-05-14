Концесія порту Чорноморськ: Криклій повідомив про відбір консультантів для розробки ТЕО

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочали відбір консультантів для розробки техніко-економічного обґрунтування і конкурсної документації для концесійних проєктів у морському порту Чорноморськ.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

"Мінінфраструктури спільно з міжнародними партнерами продовжує працювати над підготовкою пріоритетних для держави концесійних проєктів у морській галузі відповідно до найкращих практик. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) нещодавно розпочали процедуру відбору юридичного радника для роботи над техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО) та конкурсною документацією щодо обох проєктів концесії у морському порту Чорноморськ - йдеться про концесію першого та контейнерного терміналів, а також залізнично-поромного комплексу", - розповів міністр.

За його словами, партнери Мінінфраструктури найближчим часом проведуть відбір технічного консультанта для забезпечення фахового супроводу цих концесійних проєктів.

У відомстві нагадують, що ЄБРР і Міжнародна фінансова корпорація висловили готовність надати допомогу у підготовці ТЕО та конкурсної документації для проєктів концесії у морському порту Чорноморськ, що дозволить заощадити державні кошти та реалізувати вказані проєкти у найкоротші строки.

Проєкти концесії першого та контейнерного терміналів, а також поромного комплексу ДП «МТП «Чорноморськ» входять до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженого урядом. Мінінфраструктури попередньо планує оголосити конкурси щодо проєктів концесії у МТП «Чорноморськ» до кінця поточного року.

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Як повідомляв Укрінформ, Мінінфраструктури розпочало процес передачі в концесію інфраструктурних об'єктів у 2020 році. У концесію було здано два перші порти - у Херсоні та в Миколаєві.

Окрім портів, міністерство також готує до передачі в концесію залізничні вокзали, аеропорти та працює над проєктами державно-приватного партнерства в дорожній сфері.