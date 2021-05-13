Криклій запросив бізнесменів США до участі в концесійних проєктах в Україні

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запросив американських бізнесменів до участі в концесійних проєктах в Україні.

Про це він заявив на конференції «Україна у Вашингтоні», організованій Фундацією США – Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Американські бізнесмени виявляють зацікавленість в участі в інвестиційних проєктах в Україні, і ми сподіваємося, що компаній буде дедалі більше», - сказав Криклій.

Він нагадав, що 2019 року в Україні ухвалено закон про концесію. «Ми вирішили, що все, чим може управляти приватний сектор у галузі інфраструктури, має бути передано в управління приватним підприємствам, оскільки вони роблять це більш ефективно, ніж держава», - зазначив міністр.

Учасникам заходу він розповів, що торік в Україні підписано договір про передачу в концесію Херсонського морського торговельного порту на 30-35 років.

Триває робота над запуском концесійного проєкту з управління морським торговельним портом «Чорноморськ». «Є певні труднощі, цей проєкт потребує уваги вже давно, і вже є список потенційних інвесторів з різних країн», - зазначив глава Мінінфраструктури.

Криклій зауважив, що за участю з Європейського банку реконструкції й розвитку завершено розробку ТЕО, і Мінінфраструктури планує провести тендер щодо концесії на 30-35 років.

Розглядаються також концесійні проєкти щодо пасажирського комплексу в порту Одеси, причалів Бердянського морського порту та порту в Ізмаїлі.

За словами міністра, крім портів концесійні проєкти пропонуються для розвитку залізничного транспорту. Зокрема, йдеться про вокзали у Києві, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці, Миколаєві, Львові, Одесі й Чопі, які можуть стати торговельно-розважальними центрами з розвинутою системою транспортного сполучення.

Спільно з ЄБРР Мінінфраструктури завершує роботу над концесійним проєктом реконструкції та будівництва шести ділянок шосейних доріг завдовжки 1400 км за рахунок як бюджетних коштів, так і приватних інвестицій, зазначив міністр.

Україна також працює з міжнародними партнерами над проєктами передачі в концесію аеропортів у Чернівцях, Вінниці, Херсоні й Рівному. За рахунок державного чи місцевого бюджетів розбудовуватиметься відповідна інфраструктура, зокрема злітно-посадкові смуги. «Але важливо, щоб терміналами управляли приватні компанії», - сказав міністр.

Він запросив бізнесменів ініціювати інвестиційні проєкти в інфраструктурній галузі. «Ініціатива може йти як від держави, так і від приватних структур», - зауважив Криклій.