Промислове виробництво в Україні скоротилося на 2,7% — Держстат

За січень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 2,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у переробній промисловості за минулий місяць виробництво скоротилося на 4,0% порівняно із січнем 2020 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 2,8%.

За січень 2021 року в Україні було видобуто 1,92 млн тонн кам’яного вугілля (на 4,0% менше, ніж за січень 2020 року), 139,7 тис. тонн сирої нафти (на 2,8% менше), 59,3 тис. тонн газового конденсату (на 12,7% менше), 1,60 млрд кубометрів природного газу (на 4,1% менше), 4,63 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 4,4% більше).

Також за минулий місяць було вироблено 45,8 тис. кубометрів цегли керамічної (на 14,2% менше, ніж за січень 2020 року), 329,9 тис. тонн портландцементу (на 5,5% менше), 1,81 млн тонн чавуну (на 4,9% більше), 974,89 тис. тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 6,2% більше).

Електроенергії за січень 2021 року було вироблено на 0,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, – 14,08 млрд кВт-год.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2020 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 5,2% порівняно із 2019 роком. За 2019 рік промислове виробництво скоротилося на 1,8% проти 2018 року; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.