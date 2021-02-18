Промисловий діалог Україна-ЄС відбудеться у березні – Тарас Качка

Україна та Європейський Союз проведуть промисловий діалог 16-17 березня 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 18 лютого повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України Тарас Качка під час Міжнародної конференції для авторизованих експортерів.

"Через місяць, 16-17 березня, відбудеться промисловий діалог між Україною і Європейським Союзом", - сказав Качка.

За його словами, під час діалогу будуть обговорені промислові стратегії України та ЄС, можливості посилення кооперації між українськими та європейськими промисловцями, а також кліматичні зміни. Качка зазначив, що поглибленню промислової співпраці з ЄС значною мірою сприяло запровадження інституту авторизованих економічних операторів.

"Це дуже добре вкладається в промислову політику Європейського Союзу, який зараз говорить про відкриту стратегічну автономію підприємств, про те, що виробничі ланцюги мають бути максимально близькими до Європейського Союзу. І Україна, яка є сусідом Європейського Союзу, може бути дуже гарним партнером у промисловій політиці", - наголосив заступник міністра.

Також він додав, що для України є дуже важливим підписання "промислового безвізу", адже це означатиме визнання промислової розвинутості нашої держави.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 17 лютого заявив, що Україна сподівається цього року підписати з Європейським Союзом угоду щодо "промислового безвізу", який надасть широкі можливості для малого та середнього бізнесу.

Наприкінці жовтня минулого року розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, «промисловий безвіз»).

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення угоди щодо «промислового безвізу». Раніше в уряді заявляли, що потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.