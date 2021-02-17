«Промисловий безвіз» з ЄС Україна може підписати цьогоріч - Шмигаль

Україна сподівається цього року підписати з Європейським Союзом угоду щодо "промислового безвізу", який надасть широкі можливості для малого та середнього бізнесу.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, 17 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місія ЄС вже почала оцінку готовності України до підписання угоди про так званий "промисловий безвіз", це дасть широкі можливості для малого та середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках Європейського Союзу. Розраховуємо якнайшвидше отримати рекомендації та підписати угоду ще цього року", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в кінці жовтня минулого року розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, «промисловий безвіз»).

Також повідомлялося, що з метою підтримки та розвитку експорту української продукції Мінекономіки вживаються заходи щодо укладення Угоди АСАА, яка є одним з пріоритетів Президента України та уряду у відносинах з ЄС, що передбачає відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на промислову продукцію.

Угода про асоціацію України та ЄС передбачає перспективу укладення угоди щодо «промислового безвізу». Раніше в уряді заявляли, що потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.