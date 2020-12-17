Промисловий безвіз із ЄС треба підписати у найближчі два роки - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що одним із завдань для роботи послів України у країнах Європейського Союзу є сприяння укладенню угоди з ЄС щодо промислового безвізу у найближчі два роки.

Про це він сказав, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участю послів, постійних представників та генеральних консулів України за кордоном, передає кореспондент Укрінформ.

"Ключовим завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз. У сфері секторальної інтеграції це стане залучення України до реалізації європейського зеленого курсу. Ми нарешті маємо укласти угоду про спільний авіаційний простір - пам'ятаємо, що з керівництвом Європейського Союзу ми домовились зробити це на самому початку наступного року. Впевнений, що це так і буде", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна продовжить зусилля в напрямку подальшої інтеграції енергетичних ринків України та ЄС і максимального наближення України до єдиного цифрового ринку Євросоюзу.

"Усі ці завдання - не лише для нашого представника при ЄС. Це завдання для кожного посла у державах-членах ЄС і країнах-кандидатах", - зауважив Зеленський.

За словами Президента, 2020 рік був надзвичайно успішним у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції для України.

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"Ми мали надзвичайно, я вважаю, успішний рік у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. У відносинах з Європейським Союзом нам вдалося сформувати оновлений порядок денний двосторонньої співпраці, що враховує сучасні економічні реалії. Після 5 років впровадження Угоди про асоціацію процес європейської інтеграції України потребував нових цілей, які сприятимуть наближенню до ключової стратегічної мети - отримання Україною чіткої перспективи членства в ЄС", - заявив Зеленський.

Він додав, що 22-й Саміт Україна-ЄС став надзвичайно успішним, оскільки за його результатами вдалося визначити нові амбітні цілі у відносинах з ЄС, над якими Україна спільно працюватиме з європейськими інституціями.

"Йдеться насамперед про оновлення Угоди про асоціацію. У 2021 році ми розпочнемо спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію, яка має стати рушійною силою процесу оновлення угоди. Наша мета - використати процес оновлення угоди для максимальної інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 6 жовтня 2020 року у Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС. За його підсумками Зеленський зауважив, що зустріч підтвердила впевнений рух України до повноправного членства у Євросоюзі, і що така перспектива є результатом визнання європейськими партнерами спільних цінностей, які відстоює Україна.