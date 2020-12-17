Європарламент ухвалив бюджет ЄС на сім років

Під час пленарного засідання у Брюсселі, яке частково відбувалося за дистанційної участі депутатів, Європарламент ухвалив Багаторічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки (MFF).

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейського парламенту.

У середу погоджений з Європейською Радою 10 листопада текст довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки був ухвалений 548 голосами «за», 81 – «проти», 66 – утрималися».

«Додаткові 15 мільярдів євро будуть спрямовані на реалізацію ключових програм ЄС для захисту громадян від пандемії COVID-19, забезпечення можливостей для молоді та для дотримання європейських цінностей. Завдяки компромісу, Європарламент потроїв пакет EU4Health (ЄС для здоров’я – ред.), забезпечив фінансування для програми Erasmus+ (освіта) та для програм досліджень. 11 мільярдів євро будуть отримані із фондів, утворених за результатами стягнень з компаній за порушення правил конкуренції… Ці фонди поступово збільшать граничний розмір MFF, встановлений у розмірі 1 074,3 мільярда євро, до 1 095,3 мільярда євро», - йдеться у документі.

Європарламент проводитиме регулярні зустрічі з представниками ключових Євроінституцій з використання фонду «Нове покоління ЄС» в обсязі 750 мільярдів євро. Цей фінансовий інструмент, який знаходиться за межами MFF та формується за рахунок запозичень Єврокомісії на ринках капіталів, складатиметься із грантів та кредитів для країн-членів та буде спрямований на відновлення економіки ЄС після кризи коронавірусу. Як зазначається у повідомленні, депутати разом з Європейською Радою контролюватимуть прозорість та ефективність використання цих ресурсів для реалізації планів відновлення, погоджених на загальноєвропейському рівні.

При цьому принаймні 30% загального пакету MFF та інструменту «Наступне покоління ЄС» будуть спрямовані на витрати, пов’язані із зусиллями по захисту клімату. У річному обсязі витрат з 2024 року 7,5% бюджету використовуватимуться для збереження біологічного розмаїття, з 2026 року такі цільові витрати зростуть до 10% бюджету.

Європарламент також ухвалив регуляторні правила, що передбачають принципи захисту багаторічного бюджету ЄС (МFF) та фінансового інструменту відновлення «Нове покоління ЄС» від зловживань та обумовлюють їх використання дотриманням країнами-членами ЄС верховенства права.

Після цього голосування в Європарламенті Багаторічний бюджет ЄС та Міжінституційну угоду щодо його використання, ухвалену більшістю депутатських голосів під час пленарного засідання, має формально прийняти Європейська Рада, потім ці документи будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС та набудуть чинності.

Як повідомляв Укрінформ, загальний пакет фінансування ЄС на 2021-2027 роки в обсязі більш як 1,8 трильйона євро, включаючи MFF та інструмент відновлення «Нове покоління ЄС», призначений для вирішення ключових завдань у подоланні наслідків пандемії коронавірусу та має створити основу для інноваційного розвитку всієї європейської економіки, зокрема, у галузі цифрової та «зеленої» трансформації. Успішна реалізація цих фінансових програм є складовою у досягненні амбітної цілі ЄС перетворити Європу на кліматично нейтральний континент до 2050 року.