Євросоюз визначив п’ять «зовнішніх» напрямків зміцнення кібербезпеки

Євросоюз значно посилить зовнішньополітичну складову протидії злочинній діяльності у кіберпросторі, визначивши для цього п’ять головних напрямків.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції з нагоди представлення Стратегії кібернетичної безпеки ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Лише торік відбулося 450 кіберінцидентів стосовно європейської критичної інфраструктури, включаючи фінансовий та енергетичний сектори. Під час пандемії ці загрози стали ще більшими. Минулого тижня було атаковано Європейське медичне агентство. Аби посилити позиції Європи у кіберпросторі, Стратегія містить щонайменше 20 нових пропозицій у п'яти секторах зовнішньої діяльності», - сказав високий представник ЄС.

Першим напрямком такої роботи він назвав посилення співпраці в межах міжнародних організацій, зокрема винесення на розгляд ООН пропозиції щодо обговорення відповідальної поведінки держав у кіберпросторі.

Другим пріоритетом є посилення спроможностей ЄС у запобіганні, стримуванні та реагуванні на зловмисну поведінку в кіберпросторі з боку третіх країн. З цією метою буде створена група з кібернетичної розвідки в межах Розвідувального центру ЄС.

Третій напрямок – розвиток співпраці у галузі кібернетичної безпеки між державами ЄС, розвиток передових спроможностей у сфері кіберзахисту на основі структур Європейського оборонного агентства, а також мотивування країн-членів для повного використання можливостей Постійного структурованого співробітництва (PESCO) та Європейського оборонного фонду.

Четверта складова міжнародних зусиль у сфері кібербезпеки передбачає посилення роботи з третіми країнами, регіональними та міжнародними організаціями, суспільством та приватним сектором для створення мережі так званої кібернетичної дипломатії із залученням можливостей Делегацій ЄС у третіх країнах. Ця робота передбачатиме при потребі збільшення обсягів підтримки країнам-партнерам.

П’ятий елемент зовнішньої діяльності у сфері кібербезпеки - це застосування «дипломатичного набору інструментів» проти порушників. Так, у липні та жовтні ЄС застосував санкційний режим за причетність до кібератак на його членів. Санкції ЄС були поширені на вісім осіб та чотири установ з Росії, Китаю та Північної Кореї.

«Євросоюз буде продовжувати роботу з міжнародними партнерами для зміцнення заснованого на законах глобального порядку, просування міжнародної безпеки і стабільності у кібернетичному просторі, а також захищатиме права людини та фундаментальні свободи онлайн. Він буде й надалі розвивати міжнародні норми і стандарти, які відображують ключові цінності ЄС», - зауважив Боррель.

Як повідомлялося, кібербезпека належить до одного з пріоритетів Єврокомісії в межах реалізації програми цифрової трансформації ЄС. Важливим завданням у цьому контексті залишається забезпечення стійкості комунікаційних мереж на технологіях 5G, з якими ЄС пов’язує швидкий цифровий розвиток економіки. Ці пріоритети знайшли відбиття у багаторічному бюджеті ЄС на 2021-2027 роки.