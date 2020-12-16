Літаки, банки та лікарні: ЄС представив нову стратегію кібербезпеки

Європейська Комісія та Високий представник ЄС представили нову стратегію Євросоюзу у галузі кібернетичної безпеки та у підвищенні фізичної та цифрової стійкості європейських організацій та громадян.

Як повідомляє Укрінформ, інформація щодо цього оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Стратегія має на меті посилити колективну стійкість Європи проти кібернетичних загроз та забезпечити можливість для всіх громадян та представників бізнесу повною мірою скористатися перевагами надійних цифрових послуг та інструментів. Будь-які взаємопоєднані пристрої, електричні мережі або банки, літаки, державні органи або громадські лікарні, - взагалі все, що часто використовують європейці, має бути гарантовано захищено від кібернетичних загроз» - йдеться у повідомленні.

Важливе місце у новітній стратегії посідає міжнародний напрямок діяльності, зокрема, взаємодія із міжнародними організаціями у розробці спільних підходів до захисту кібернетичного простору, у зміцненні партнерства з країнами світу у розвитку глобального, відкритого, стабільного та безпечного кібернетичного простору, який повинен ґрунтуватися на верховенстві права, правах людини, на дотриманні фундаментальних свобод та демократичних цінностей.

Зокрема, Єврокомісія запропонувала провести реформи у сфері забезпечення безпеки мереж та інформаційних систем, головною метою якої має стати підвищення кібернетичної стійкості критичної інфраструктури ЄС, включаючи лікарні, електричні мережі, залізницю, центри збереження баз даних, дослідницьких та виробничих установ, які можуть бути вразливими для нових швидкоплинних кібернетичних загроз.

У цьому зв’язку Єврокомісія запропонувала започаткувати мережу Центрів з оперативної безпеки по всьому ЄС, які діятимуть на основі технологій штучного інтелекту та дозволять створити реальний «щит кібернетичної безпеки» для ЄС. За задумом, ця мережа має бути здатною розпізнавати кібернетичні атаки на їх початковій стадії та пропонувати активні дії до того, як зловмисні атаки можуть завдати шкоди.

За наданими пропозиціями, країни ЄС мають спільно сформувати Спільний кібернетичний підрозділ, який має посилити співробітництво у цій сфері між євроінституціями та країнами-членами, зокрема, між структурами, які є відповідальними за запобігання, стримування та надання відповіді на кібернетичні атаки, включаючи цивільні та правоохоронні органи, дипломатичні установи та спеціалізовані підрозділи кібернетичного захисту.

ЄС планує підтримати нову Стратегію з кібернетичної безпеки безпрецедентним рівнем інвестицій, які завдяки спільним зусиллям євроінституцій, країн-членів та промисловості мають сягнути обсягу у 4,5 мільярда євро протягом наступних семи років.

«Кібернетичні загрози розвиваються швидко, вони стають більш складними та адаптивними. Для того, щоб гарантувати захист нашим громадянам та інфраструктурі, нам потрібно думати на кілька кроків вперед. Підвищення європейської стійкості та створення автономного щита кібернетичного захисту означатиме, що ми змогли використати наш досвід і знання для виявлення і більш швидкого реагування, для зменшення потенційної шкоди від кібернетичних нападів. Інвестиції в кібернетичну безпеку означають вкладення в майбутній здоровий онлайн простір та в нашу стратегічну автономію», - зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Террі Бретон (Thierry Breton).

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Пропозиції Єврокомісії у посиленні системи кібернетичного захисту ЄС будуть винесені на розгляд Європейського Парламенту та Європейської Ради. Після того, як вони будуть ухвалені, держави-члени повинні протягом 18 місяців інтегрувати положення Стратегії з кібернетичної безпеки до національного законодавства.

Як повідомлялося, забезпечення кібернетичної безпеки та стійкості належить до одного з головних пріоритетів Єврокомісії в рамках реалізації програми цифрової трансформації ЄС. Важливим завданням у цьому контексті залишається забезпечення стійкості комунікаційних мереж, що основані на технологіях 5G, з якими ЄС пов’язує швидкий цифровий розвиток європейської економіки. Ці пріоритети знайшли відображення у Багаторічному бюджеті ЄС на 2021-2027 роки.