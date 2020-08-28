В Ізраїлі створили штучний інтелект для захисту лікарень від кібератак

Ізраїльські дослідники створили технологію на основі штучного інтелекту, яка захистить медичні пристрої від кіберзагроз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За словами дослідників з університету Бен Гуріона, нова технологія може захистити медичні апарати від, зокрема, кібератак та багів від програмного забезпечення.

Серед пристроїв, які підпадатимуть під захист технології, є апарати, що проводять комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, та ультразвукові апарати, які контролюються комп’ютером.

Кібератаки на такі пристрої можуть призвести до надмірного опромінення та маніпуляції з медичними знімками.

Зазначається, що команда дослідників вже успішно протестувала вказану технологію з пристроями, які роблять комп’ютерну томографію.

Як повідомляв Укрінформ, програміст із Ванкувера Мурат Айфер розробив штучний інтелект, який може відповідати на запитання філософського характеру.