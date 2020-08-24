Фейсбук оголосила про розробку штучного інтелекту, який покращує пам'ять

Компанія Фейсбук повідомила про нове дослідження, використання якого може призвести до змін у функціонуванні штучного інтелекту та деяких пристроїв, які використовують цю технологію, у щоденному житті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Фейсбук розповіла про звуковий симулятор “реального світу”, завдяки якому дослідники тренуватимуть штучний інтелект у віртуальному тривимірному просторі зі звуками, що імітують ті, які виникають у приміщенні. Це дасть змогу покращити віртуальних помічників настільки, що вони зможуть допомагати відстежувати телефонні дзвінки у далеких кімнатах.

Також компанія оприлюднила інструмент для картографування приміщення, створений для допомоги системам штучного інтелекту краще розуміти деталі простору, наприклад, кількість стільців у їдальні, або наявність чашки на столі.

Майк Шропфер, голова Відділу технологій Фейсбук, зазначив, що ці дослідження сприятимуть створенню “розумних” окулярів, які матимуть широкий спектр функцій: наприклад, нагадуватимуть про забуті ключі, або вказуватимуть, чи додано ваніль до тіста. Компанія прагне створити штучний інтелект, який вдосконалить людську пам’ять.

Останні дослідження Фейсбук ґрунтуються на коді симулятора навколишнього середовища, який компанія представила у 2019 році під назвою AI Habitat. Його створили для швидкого тренування систем штучного інтелекту у реалістичних цифрових копіях справжнього простору, як от кухня чи спальня.

Згодом такі дослідження можуть використовуватися для створення роботизованих помічників, які наразі перебувають на ранній стадії виробництва та розуміння навігації у приміщенні.