Доступних кредитів видали на понад 20 мільярдів – Мінфін

З початку реалізації програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 8 630 позик на загальну суму 20,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Від моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 8 630 позик на загальну суму в 20,2 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

З цієї суми 11,894 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 3,711 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 4,617 млрд грн – в якості антикризових кредитів під 3%. За останній тиждень уповноважені банки видали 200 кредитів на загальну суму 523,1 млн грн. На сьогоднішній день Фонд розвитку підприємництва вже уклав угоди про співробітництво з 25-ма банками в рамках програми «5-7-9%».

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.

У квітні минулого року Кабінет Міністрів розширив державну програму «Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.