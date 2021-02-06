SkyUp із весни запускає два рейси з Польщі до України
Як повідомляє Укрінформ. цю інформацію підтвердили у мерії міста Лодзь, повідомляє Bankier.pl.
“Важливим елементом нової сітки авіасполучень (SkyUp – ред.) буде аеропорт імені Реймонта в Лодзі, звідки авіаперевізник літатиме у двох напрямках: з березня до Києва, а з квітня до Львова”,- зазначив представник пресслужби мера Лодзі Гжегож Гавлік.
Найдешевший квиток з Лодзі до Львова можна буде купити за 17 євро, а до Києва - за 22 євро.
У мерії Лодзі задоволені відкриттям нових рейсів між польським та українськими містами. За словами заступниці мера міста Йоанни Скшидлевської, в агломерації міста працюють понад 150 тис. громадян України, які зможуть скористатися авіатранспортом для подорожей додому.
Фото: Ahmed Muntasir/Pexels