SkyUp із весни запускає два рейси з Польщі до України

Український лоукостер авіакомпанія SkyUp запускає два нові рейси з аеропорту польського міста Лодзь (центр країни) до Києва (29 березня) та Львова (30 квітня).

Як повідомляє Укрінформ. цю інформацію підтвердили у мерії міста Лодзь, повідомляє Bankier.pl.

“Важливим елементом нової сітки авіасполучень (SkyUp – ред.) буде аеропорт імені Реймонта в Лодзі, звідки авіаперевізник літатиме у двох напрямках: з березня до Києва, а з квітня до Львова”,- зазначив представник пресслужби мера Лодзі Гжегож Гавлік.

Найдешевший квиток з Лодзі до Львова можна буде купити за 17 євро, а до Києва - за 22 євро.

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У мерії Лодзі задоволені відкриттям нових рейсів між польським та українськими містами. За словами заступниці мера міста Йоанни Скшидлевської, в агломерації міста працюють понад 150 тис. громадян України, які зможуть скористатися авіатранспортом для подорожей додому.

Фото: Ahmed Muntasir/Pexels