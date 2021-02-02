SkyUp відкриє нові рейси зі Львова та Києва до Італії
Про це повідомляють на сайті авіокомпанії SkyUp, передає Укрінформ.
«Авіакомпанія SkyUp анонсує два нових рейси в Італію: до північного Бергамо та південного Барі. Старт польотів за напрямком Львів – Бергамо – Львів запланований на 21 травня 2021 р., а Київ – Барі – Київ з 29 травня 2021 р.», - йдеться в повідомлені.
Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії і стартують від 851 грн.
Рейс до Барі доповнює польоти з Києва до Болоньї, Бергамо, Катанії, Ламеції Терме, Неаполя, Рима та Ріміні, які SkyUp планує розпочати навесні.
Бергамо став другим італійським містом, відправитись до якого можна буде зі Львова. Крім того, наразі доступні квитки до Неаполя.
Також в компанії зазначають, що наприкінці травня планують відкрити рейси до Ріміні з Харкова.