SkyUp відкриє нові рейси зі Львова та Києва до Італії

Українська лоукост-компанія SkyUp відкриває прямі рейси Львів - Бергамо та Київ - Барі.

Про це повідомляють на сайті авіокомпанії SkyUp, передає Укрінформ.

«Авіакомпанія SkyUp анонсує два нових рейси в Італію: до північного Бергамо та південного Барі. Старт польотів за напрямком Львів – Бергамо – Львів запланований на 21 травня 2021 р., а Київ – Барі – Київ з 29 травня 2021 р.», - йдеться в повідомлені.

Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії і стартують від 851 грн.

Рейс до Барі доповнює польоти з Києва до Болоньї, Бергамо, Катанії, Ламеції Терме, Неаполя, Рима та Ріміні, які SkyUp планує розпочати навесні.

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Бергамо став другим італійським містом, відправитись до якого можна буде зі Львова. Крім того, наразі доступні квитки до Неаполя.

Також в компанії зазначають, що наприкінці травня планують відкрити рейси до Ріміні з Харкова.