SkyUp анонсувала з квітня авіарейси до чеської Острави

Авіакомпанія SkyUp з 26 квітня 2021 року планує розпочати польотну програму за маршрутом Київ – Острава – Київ (Україна-Чехія-України).

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт SkyUp.

«Наразі, рейси призначені тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці. Квитки вже доступні на офіційному сайті ", - йдеться у повідомленні.

Рейс до Острави доповнює польоти до Брно, Пардубіце і Праги, які SkyUp планує розпочати навесні, та дозволяє українцям зручно й комфортно відкривати Чехію, досліджувати історію й сучасність цієї центральноєвропейської країни.

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Як повідомляв Укрінформ, що з 20 січня 2021 року SkyUp збільшує вагу ручної поклажі та оновлює правила її перевезення для різних тарифів.