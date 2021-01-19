SkyUp анонсувала з квітня авіарейси до чеської Острави
Укрінформ
Авіакомпанія SkyUp з 26 квітня 2021 року планує розпочати польотну програму за маршрутом Київ – Острава – Київ (Україна-Чехія-України).
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт SkyUp.
«Наразі, рейси призначені тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці. Квитки вже доступні на офіційному сайті ", - йдеться у повідомленні.
Рейс до Острави доповнює польоти до Брно, Пардубіце і Праги, які SkyUp планує розпочати навесні, та дозволяє українцям зручно й комфортно відкривати Чехію, досліджувати історію й сучасність цієї центральноєвропейської країни.
Як повідомляв Укрінформ, що з 20 січня 2021 року SkyUp збільшує вагу ручної поклажі та оновлює правила її перевезення для різних тарифів.