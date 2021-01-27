В ОГТСУ розповіли про найефективніший маршрут транспортування водню до Європи

ТОВ "Оператора ГТС України" розглядає українсько-словацький коридор як найефективніший маршрут транспортування водню до Європи.

Про це заявила керівник напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова під час виступу на онлайн-панелі словацько-українського дискусійного форуму, яка відбулася 26 січня увечері, передає Укрінформ.

"Українська ГТС розглядає можливості транспортування водню в країни ЄС. Українсько-словацький газовий коридор може стати найефективнішим газовим маршрутом Європи", - повідомила під час виступу Ольга Бєлькова.

Як відомо, у рамках Експертної ради при Міністерстві енергетики створено робочу групу з розвитку водневої енергетики.

Міненерго розглядає 3 сценарії транспортування водню з України в Європейський Союз: у коротко-, середньо - та довгостроковій перспективі.

Короткострокова перспектива передбачає, що водень буде транспортуватись у невеликих кількостях у газоподібному стані в цистернах, за допомогою вантажних автомобілів.

У середньостроковій перспективі: водень може транспортуватися як рідкий органічний водень (LOHC) вантажівками та залізничною інфраструктурою.

У довгострокових планах: використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів для місцевих перевезень у великих кількостях та для експорту.

У Міненерго також повідомляли, що відповідно до «Ініціативи зеленого водню для Європейського Зеленого курсу 2x40 ГВт» та плану виходу з кризи COVID-19, на Україну виділено створення 10 ГВт нових потужностей з виробництва «зеленого» водню, з яких більшість призначена для експорту до Європейського Союзу.