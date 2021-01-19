Розвиток водневої енергетики дасть змогу оптимально використовувати ВДЕ - Вітренко
Про це на засіданні міжвідомчої робочої групи сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За його словами, нові технології - "зелений" водень, використання або збільшення потужностей ГАЕС - дають можливість поєднати впровадження менш стабільних ВДЕ (СЕС, ВЕС) із технологіями зберігання.
"Водень розглядається як оптимальна технологія, яка доповнює зелену енергетику і робить її стабільною для забезпечення електроенергією споживачів та промисловість", - сказав Вітренко.
Як повідомляв Укрінформ, в уряді 19 січня запрацювала міжвідомча робоча група із впровадження європейського "зеленого" курсу (green deal). За словами Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, міжвідомча робоча група має кілька завдань: координація дій щодо подолання наслідків зміни клімату, розроблення механізмів для здійснення "зеленого" економічного переходу, розвиток виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також декарбонізація транспортної сфери міст.
Європейський "зелений" курс є дорожньою картою заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну, стійку та конкурентоспроможну економіку, визначать засоби перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, стимулюючи розвиток економіки.
Зелена угода була офіційно представлена президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн у Європарламенті 11 грудня 2019 року.