Розвиток водневої енергетики дасть змогу оптимально використовувати ВДЕ - Вітренко

Розвиток водневої енергетики є оптимальним рішенням для того, щоб зробити використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) ефективним.

Про це на засіданні міжвідомчої робочої групи сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, нові технології - "зелений" водень, використання або збільшення потужностей ГАЕС - дають можливість поєднати впровадження менш стабільних ВДЕ (СЕС, ВЕС) із технологіями зберігання.

"Водень розглядається як оптимальна технологія, яка доповнює зелену енергетику і робить її стабільною для забезпечення електроенергією споживачів та промисловість", - сказав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді 19 січня запрацювала міжвідомча робоча група із впровадження європейського "зеленого" курсу (green deal). За словами Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, міжвідомча робоча група має кілька завдань: координація дій щодо подолання наслідків зміни клімату, розроблення механізмів для здійснення "зеленого" економічного переходу, розвиток виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також декарбонізація транспортної сфери міст.

Європейський "зелений" курс є дорожньою картою заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну, стійку та конкурентоспроможну економіку, визначать засоби перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, стимулюючи розвиток економіки.

Зелена угода була офіційно представлена президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн у Європарламенті 11 грудня 2019 року.