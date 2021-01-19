В уряді розпочала роботу міжвідомча група із впровадження європейського «зеленого» курсу

В уряді запрацювала міжвідомча робоча група із впровадження європейського «зеленого» курсу (green deal).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час першого засідання групи.

За словами Прем’єр-міністра, міжвідомча робоча група має кілька завдань: координація дій щодо подолання наслідків зміни клімату, розроблення механізмів для здійснення "зеленого" економічного переходу, розвиток виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та альтернативних видів палива, а також декарбонізація транспортної сфери міст.

«Впровадження європейського «зеленого» курсу має широкі перспективи для багатьох секторів економіки: енергетики, транспорту, енергоефективності, ресурсоефективного будівництва, теплопостачання тощо», - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що Україна у кінці 2020 року надіслала ЄС позиційний документ щодо участі у імплементації green deal. За словами Шмигаля, для України важлива рання залученість до реалізації нової екологічної політики.

«Уряд України усвідомлює важливість наближення законодавства та політик до європейського «зеленого» курсу, а також використання позитивного досвіду європейського союзу щодо суттєвого зниження викидів парникових газів. Ми повинні напрацьовувати збалансований підхід до реалізації європейського "зеленого" курсу і не створювати екологічних бар'єрів у торгівлі на кордоні», - додав Прем’єр-міністр.

Читайте також: Шмигаль сподівається невдовзі запустити пілотну трансформацію вугільних регіонів

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією «зелений» курс, амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Зелена угода ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам. Вперше угода була офіційно представлена президентом ЄК Урсулою фон дер Леєн в Європарламенті 11 грудня 2019 року.