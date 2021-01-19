Шмигаль сподівається невдовзі запустити пілотну трансформацію вугільних регіонів

Пілотний проєкт із трансформації вугільних регіонів має незабаром стартувати в Україні.

Про це під час засідання міжвідомчої робочої групи заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В умовах «зеленого» енергетичного переходу комплексному реформуванню підлягає вугільна галузь України, яка займає значне місце у структурі генерації електроенергії і тепла», - зазначив Шмигаль.

Він відзначив, що дана реформа має відбуватися шляхом справедливої інклюзивної трансформації вугільних регіонів.

«Це проєкт, який діє на території всього ЄС. Ми учасники цього проєкту, ми активно над ним працюємо. Сподіваюся, найближчим часом розпочнемо з пілотів, а у довготривалій перспективі такі проєкти будуть працювати в Україні», - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики підготувало пропозиції для пілотних проєктів трансформації вугільних шахт, які дозволять не лише вирішити проблему окремих міст, а й сконцентрувати позитивний досвід для того, щоб поступово поширювати його на всю галузь.

До реалізації пілотних проєктів планують залучати міжнародних партнерів. Вони вже висловили свою зацікавленість не лише у пілотних проєктах, а й у впровадженні реформи в Україні загалом.

Зокрема, міністр економіки та енергетики ФРН запропонував створити мультифонд, в який Німеччина готова вкласти перший внесок в сумі 20 млн євро і закликає до участі інші держави. Від Великої Британії надйшла пропозиція долучитись до Безвугільного альянсу, який дасть можливість залучити фінансовий ресурс до реформування вугільної галузі.