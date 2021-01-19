Україна зацікавлена у розвитку водневої екосистеми – Шмигаль

Українська влада дуже зацікавлена у розвитку водневої екосистеми та постачанні водню в Європу.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейський зелений курс», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша держава має потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним з потенціальних партнерів ЄС щодо виробництва та постачання у водневій стратегії ЄС. Тому ми налаштовані на розвиток водневих технологій та створення водневої екосистеми. Це один з найважливіших напрямків у переговорах з ЄС», - сказав Шмигаль.

За його словами, це та перспектива, в якій наша держава має надзвичайно високий потенціал. Тому важливо не втратити цю можливість, адже Європа внесла Україну в перелік 6 потенційних постачальників водню.

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Глава уряду також наголосив на тому, що влада продовжує активний діалог, який має на меті спільно з ЄС реалізовувати європейський зелений курс. Зокрема, важливими для України є рання залученість для формування та реалізації політики в рамках європейського зеленого курсу, а також підтримка екологічних трансформацій в Україні з боку ЄС, додав Шмигаль.