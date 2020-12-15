Німецькі експерти допоможуть Україні з розвитком водневої енергетики

Міністерство енергетики називає перспективною співпрацю з Німеччиною у сфері підготовки та реалізації пілотних проєктів водневої енергетики.

Про це сказав заступник міністра з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Серед перспективних напрямків співпраці відзначено підготовку та реалізацію пілотних проєктів водневої енергетики. Протягом останніх трьох місяців проведено низку консультацій щодо потенціалу створення в Україні внутрішнього водневого ринку та експорту водню до Німеччини. Наразі Міністерство енергетики завершує підготовку дорожньої мапи розвитку водневої енергетики, яка має бути представлена у січні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком стане підготовка Концепції розвитку водневої енергетики України, до участі в написанні якої було запрошено німецьких експертів.

Україна також готова підтримати ініціативні проєкти німецького бізнесу щодо розвитку «зеленої» енергетики, зокрема, із створення додаткових високоманеврових потужностей та систем акумулювання електричної енергії.

Крім того, нагадали в Міненерго, Україна сподівається на якнайшвидший запуск Мультипартнерського фонду – спільно із німецькими партнерами та іншими міжнародними партнерами, та проєкту «Трансформація вугільних регіонів», який буде реалізовуватись GIZ, і виконанні перших пілотних проєктів із трансформації вугільних мономіст.

Загалом, за словами Демченкова, українсько-німецька співпраця в рамках енергетичного партнерства нині ведеться за такими напрямками: декарбонізація та наближення до кліматичної нейтральності; енергоефективність; відновлювана енергетика; воднева енергетика та трансформація вугільних регіонів України.

Як повідомляв Укрінформ, У Міністерстві енергетики розглядають кілька варіантів транспортування водню українського виробництва до Європи - аж до використання регіональної та транспортної інфраструктури газопроводів у довгостроковій перспективі.

Цього року Євросоюз затвердив Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи до 2050 року, у якій, зокрема, Україну визначено ріоритетним партнером завдяки її потенціалу з виробництва «зеленого» водню та наявності інфраструктури, з’єднаної з ЄС.

Фото: fuelcellsworks.com