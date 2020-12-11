В Євросоюзі домовилися скоротити викиди на 55% до 2030 року

Про це у п’ятницю під час підсумкової пресконференції за підсумками саміту заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Започаткування інструменту «Наступне покоління ЄС» є ключовим компонентом наших кліматичних амбіцій. Зараз, коли ми забезпечили фінансування, ми маємо засоби для наших дій. Ми скоротимо викиди на, принаймні, 55 відсотків до 2030 року, що ставить нас на дуже чіткий шлях до кліматичної нейтральності у 2050 році», - наголосила Президент Єврокомісії.

Вона підкреслила, що така спільна позиція європейських лідерів надає більшої стабільності та впевненості для представників бізнесу, державних органів, для громадянського суспільства тощо. Зелена трансформація має принести користь всім країнам-членам ЄС, оскільки орієнтована на економічне зростання, чистіше довкілля та на зміцнення здоров’я громадян. Фактично, за словами Президента Єврокомісії, «Зелена угода» представляє собою стратегію зростання для усього ЄС.

Як зазначається у висновках за підсумками зустрічі, які оприлюднені на сайті Європейської Ради, країни ЄС досягатимуть кліматичних цілей 2030 року на основі солідарності, із врахуванням різниці між різними країнами-членами у стартових позиціях та у структурі енергозабезпечення.

«Європейська Рада визнає необхідність розвитку взаємопоєднання та енергетичної безпеки для всіх країн-членів, необхідність постачання енергії за цінами, що є доступними для домогосподарств та компаній, та з повагою до права країн-членів визначати власний енергетичний баланс та обирати прийнятні технології для спільного досягнення кліматичних цілей 2030 року, включаючи перехідні технології, такі як природний газ», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. «Зелена угода» ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.