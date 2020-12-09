Зміни клімату: ООН радить світовій еліті змінити спосіб життя

За даними ООН, на 1% найбагатших у світі припадає приблизно удвічі більше викидів вуглецю, ніж на 50% - найбідніших.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ВВС.

Зокрема, у звіті ООН йдеться, що 10% найбагатших людей у світі використовують близько 45% всієї енергії, споживаної для наземного транспорту, і близько 75% всієї енергії для авіації, у порівнянні з 10% і 5% відповідно, які використовують 50% найбідніших домогосподарств світу.

Таким чином, найбагатшим людям планети необхідно якомога швидше скоротити викиди вуглецю CO2, щоб уникнути небезпечного потепління в цьому столітті. Щоб відповідати цілям Паризької угоди, багатіям необхідно буде скоротити всі показники в 30 разів.

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За прогнозами експертів, глобальні відключення виробництв на тлі пандемії коронавірусу не матимуть довготривалого впливу на зміну клімату в перспективі. Незважаючи на те, що викид вуглецю цього року впаде приблизно на 7% через пандемію, до 2050 року це допоможе знизити потепління тільки на 0,01° C.

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