Зміна клімату загрожує більшості альпійських льодовиків

Дослідники вважають, що до 92% льодовиків в Альпах можуть бути втрачені до кінця сторіччя через зміни клімату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Дослідники Університету Аберистуїта вважають, що до 92% льодовиків в Альпах можуть бути втрачені до кінця сторіччя через зміни клімату.

Чотири тисячі льодовиків гірського хребта включають популярні гірськолижні курорти, такі як Церматт у Швейцарії та Тінь у Франції.

Дослідження університету охоплюють весь регіон європейських Альп і ґрунтуються на даних і прогнозах клімату за 200 років, що охоплюють період з 1901 по 2100 роки.

Фото: ABERYSTWYTH UNIVERSITY