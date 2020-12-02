Нова Зеландія стала 33 країною, що оголосила надзвичайну кліматичну ситуацію

Уряд Нової Зеландії оголосив у країні надзвичайний стан у зв'язку з заходами по боротьбі зі змінами клімату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Таку заяву уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Джасіндою Ардерн оприлюднив через висновки Міжурядової групи експертів зі зміни клімату про те, що глобальні викиди повинні різко скоротитися, щоб уникнути потепління на планеті більш ніж на 1,5 градуса Цельсія.

Цей крок було зроблено одночасно з оголошенням уряду про те, що державний сектор має досягти вуглецевої нейтральності до 2025 року.

За словами Ардерн, це є «важливим кроком вперед» на шляху Нової Зеландії щодо зниження викидів вуглецю до 2050 року.

Повідомляється, що найбільшим джерелом викидів CO2 в країні є автомобільний транспорт, але більша частина викидів парникових газів пов'язана з сільським господарством.

Нова Зеландія стала 33 країною, яка оголосила надзвичайну кліматичну ситуацію, разом з Японією, Канадою, Францією, Великою Британією та іншими державами.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нової Зеландії висунула обвинувачення 10 компаніям через смертельний вулкан.

Фото: Columbia University