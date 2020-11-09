В Україні 60% населення розуміють виклики від зміни клімату - експерт

Більш ніж половина українців усвідомлюють, які загрози й лиха несе зміна клімату на планеті.

Про це під час п’ятого Національного круглого столу на тему “Екологія” сказала Світлана Романко - кандидат екологічних та юридичних наук, керуючий директор ГО «З50.org» у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, член Правління Міжнародної академії екологічного права МСОП ООН від Східної Європи (Івано-Франківськ), передає кореспондент Укрінформу.

“Насправді що відбувається зараз, це те, що близько 20% українців знали, що таке зміна клімату, ще у 2017 році. Зараз вже приблизно 60% розуміють, що із собою несуть ці виклики і лиха. І наше завдання як громадськості не тільки донести розуміння проблеми, а й рішення, яке ми називаємо зеленим курсом”, - зазначила Романко.

Вона акцентувала, що зараз зміна клімату є небезпечною і загрожує не тільки нашому поколінню, а й усім наступним. І основна причина — це спалювання нафти, газу та вугілля.

“Його ми здійснюємо всього лише 200 років, але не можемо зробити так, щоб важливі міжнародні документи, які індукують рішення на дані проблеми, діяли. Зокрема Паризька угода, яка прийнята у 2015 році, і складні політичні процеси не дозволяють навіть після офіційного набуття цією угодою сили, ефективно реалізовувати її заходи і утримувати рівень глобального потепління на рівні 0,5 градуса. Рішення такої проблеми є дуже складне, комплексне і не лежить тільки в одній площині. Тут потрібний не тільки політичний, а й правовий, організаційний, соціальний, економічний підхід. І таким зараз вважається європейський зелений курс”, - пояснила Романко.

Водночас вона уточнила, що це комплексний курс, який не є угодою, - це сукупність різних документів, політик, фінансових планів, які дозволяють зменшити соціально-економічну нерівність, забезпечити зелене зростання, соціально-кліматичну та економічну справедливість, і також побудувати вуглецево-нейтральну економіку до 2050 року. Це європейська ціль, яку зараз поставив собі Європейський Союз та конкретно Єврокомісія.

"Насправді Європейський Союз не випадково визначив потребу саме у зеленому курсі, комплексному документі, який є доволі важким для будь-якої економіки, навіть потужної економіки ЄС, оскільки вимагає дуже багато не тільки правової роботи, а й структурної і організаційної, вимагає дуже багато фінансових ресурсів, які будуть спрямовані у 9 основних сфер”, - сказала Романко, зазначивши, що, зокрема, це зміна клімату, адаптація до неї, енергоефективність, розвиток відновлювальних джерел енергії, збереження біорізноманіття, нульове промислове забруднення, поводження з відходами, побудова зеленої економіки, стале нове зелене сільське господарство, стале харчування.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». У Чернівцях 26 жовтня відбувся четвертий круглий стіл на тему «Щастя як мета»,

Також мають відбутися круглі столи: 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.