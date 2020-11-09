Охорона довкілля важлива для 93% українців

93% опитаних українців відповіли, що охорона довкілля надзвичайно важлива або ж просто важлива для них.

Такі дані, повідомляє Укрінформ, навів під час п'ятого Національного круглого столу на тему "Екологія", який проходить сьогодні у Кривому Розі, Павло Вишебаба, голова ГО “Єдина планета”, координатор кампанії ХутроOFF.

"Як українці ставляться до охорони довкілля? Нещодавно було проведено дослідження і 93% респондентів, українців відповіли, що для них це надзвичайно важливо або просто важливо. До речі, ця цифра співпадає з країнами-членами ЄС, там також громадяни відповідають таким чином. І це зрозуміло, чому — тому що довкілля впливає на кожного з нас, це наше з вами життя і здоров’я: ВООЗ чітко говорить, що 23% смертей на планеті пов’язано саме з забрудненим довкіллям", - сказав Вишебаба.

Він також розповів, що саме українці вважають найбільшими екологічними проблемами. Адже що таке довкілля і як його слід захищати, кожен розуміє по-своєму.

Отже, головними проблемами, за даними Павла Вишебаби, українці вважають забруднене повітря, питання сміття, вирубки лісів.

"Що цікаво, і це така істотна відмінність від громадян ЄС, всього 16% українців вважають зміни клімату важливою проблемою", - зауважив громадський активіст.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова», предметом обговорення четвертого було «Щастя як мета».

Також мають відбутися круглі столи: 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.