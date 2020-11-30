Влада Нової Зеландії висунула звинувачення 10 компаніям через смертельний вулкан

Новозеландський регулятор Worksafe висунув звинувачення 10 організаціям та трьом особам через минулорічне виверження вулкану, що призвело до загибелі 22 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними регулятора, який розслідує інциденти на робочому місці, 13 сторін не дотрималися своїх зобов'язань з охорони праці, вивозячи туристів на Білий острів, де сталося виверження вулкану.

Компаніям загрожує штраф до 1,06 мільйона доларів США, а фізичним особам - до 300 тисяч доларів США.

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У Worksafe також зауважили, що не розслідували процеси порятунку туристів після виверження вулкану, оскільки це є предметом кримінального розслідування, яке досі триває.

Зазначається, що після виверження вулкана у громадськості виникло багато запитань, чому людей пускали на острів, який є популярним місцем для любителів екскурсій, попри те, що існує підвищений ризик виверження вулкану.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня минулого року сталося виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії. Всього на острові перебувало 47 іноземних туристів, зокрема з США, Австралії й Малазії. З них 22 загинули внаслідок несподіваного стихійного лиха.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. Упродовж останніх років там відбулося кілька вивержень, але ніхто не постраждав.