В Індонезії через вулкан Левотоло евакуювали тисячі жителів

На індонезійському острові Лембата в результаті активізації вулкана Левотоло евакуювали близько трьох тисяч жителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international з посиланням на місцевих чиновників.

Зазначається, що вулкан вдруге за три дні випустив величезний стовп попелу, цього разу вже на 4 тисячі метрів заввишки.

У зв’язку з цим рівень небезпеки був піднятий до помаранчевого.

За словами речника Національного агентства з питань надзвичайних ситуацій, 2 782 мешканців, які проживають біля вулкана, було тимчасово евакуйовано.

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Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю 1423-метровий вулкан Левотоло викинув стовп попелу заввишки 500 метрів.

Він розташований в північно-центральній частині острова Лембата.

Окрім Левотоло на острові є ще два вулкани – Ілілабалекан та Іліверунг.