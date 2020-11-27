В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло

На індонезійському острові Лембата вулкан Левотоло викинув стовп попелу заввишки 500 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

Влада рекомендує жителям не підходити до вулкана на відстань менш як 2 км, оскільки ця зона небезпечна.

Інформації про постраждалих поки не надходило.

Як відомо, вулкан Левотоло розташований в північно-центральній частині острова Лембата.

На даний момент населення острова становить близько 100 тис. осіб.

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Експерти періодично фіксують сейсмічну активність у районі цього старовулкана.

Окрім нього на острові є ще два вулкани – Ілілабалекан та Іліверунг.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на італійському вулкані Стромболі стався потужний вибух, зафіксований викид високого стовпа попелу.

Фото: АА