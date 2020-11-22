У Помпеї знайшли останки двох жертв виверження Везувію

Археологи виявили поблизу стародавнього італійського міста Помпеї останки двох загиблих у результаті виверження вулкана Везувій в 79-ому році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Рештки ймовірно належать двом чоловікам. Одному з них, який був заможною людиною, від 30 до 40 років, а іншому, який імовірніше працював рабом, - від 18 до 23 років.

За даними італійського Мінкульту, останки були виявлені у підземній кімнаті у Чівіте Джуліані, що за 700 метрів від стародавнього Помпеї.

Вчені припускають, що знайдені рештки належать людям, які стали жертвами виверження вулкана Везувій в 79-ому році й загинули через пірокластичний потік.

Зазначається, що у місті Помпеї, яке розташоване за 23 км від Неаполя, проживало близько 13 000 людей, коли виверження поховало його під попелом, камінням і пилом.

Фото: EPA