У Помпеї знайшли останки двох жертв виверження Везувію
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Укрінформ
Археологи виявили поблизу стародавнього італійського міста Помпеї останки двох загиблих у результаті виверження вулкана Везувій в 79-ому році.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Рештки ймовірно належать двом чоловікам. Одному з них, який був заможною людиною, від 30 до 40 років, а іншому, який імовірніше працював рабом, - від 18 до 23 років.
За даними італійського Мінкульту, останки були виявлені у підземній кімнаті у Чівіте Джуліані, що за 700 метрів від стародавнього Помпеї.
Вчені припускають, що знайдені рештки належать людям, які стали жертвами виверження вулкана Везувій в 79-ому році й загинули через пірокластичний потік.
Зазначається, що у місті Помпеї, яке розташоване за 23 км від Неаполя, проживало близько 13 000 людей, коли виверження поховало його під попелом, камінням і пилом.
Фото: EPA