У Нідерландах на пляжі знайшли людські рештки, яким близько 1750 років
Укрінформ
У Нідерландах на пляжі на острові Амеланд виявили людську кістку, якій близько 1750 років.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.
“Людській кістці, що була знайдена на пляжі Амеланда в березні, виявилося щонайменше 1750 років”, - йдеться у повідомленні.
Після такої знахідки, спочатку підозрювали, що це можуть бути рештки зниклої людини.
Згодом, правоохоронці призначили дослідження кістки в Інституті судової медицини Нідерландів. Воно показало, що знахідка - це плечова кістка когось, хто помер під час Римської імперії.
Кістка була передана археологічному інституту.
Фото: NOS