У Нідерландах на пляжі знайшли людські рештки, яким близько 1750 років

У Нідерландах на пляжі на острові Амеланд виявили людську кістку, якій близько 1750 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Людській кістці, що була знайдена на пляжі Амеланда в березні, виявилося щонайменше 1750 років”, - йдеться у повідомленні.

Після такої знахідки, спочатку підозрювали, що це можуть бути рештки зниклої людини.

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Згодом, правоохоронці призначили дослідження кістки в Інституті судової медицини Нідерландів. Воно показало, що знахідка - це плечова кістка когось, хто помер під час Римської імперії.

Кістка була передана археологічному інституту.

Фото: NOS