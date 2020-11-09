Зміни клімату можуть спричинити «кліматичний апартеїд» - експерт

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ході п'ятого Національного круглого столу на тему "Екологія", що відбувається у Кривому Розі, заявила експерт, виконавча директорка спільноти 350.org в регіоні СЄКЦА (Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії) Світлана Романко.

"Кліматичні зміни - це величезна і наскрізна проблема, яка вже давно перетнула межі однієї країни або якоїсь проблемної зони. Ця проблема є глобальною і стосується всього світу. Зміна клімату вже має практичні виміри і має практичні прояви. І вони, на жаль, тягнуть за собою величезні соціоекономічні ризики. Це ризики реалізації громадянських прав. Навіть таке явище, яке в світі вже обережно починають називати “кліматичним апартеїдом”. Воно полягає в тому, що тільки заможні люди в благополучних країнах світу зі сталою економікою матимуть доступ до чистих природних ресурсів, кращих умов життя і відповідно - до захисту і охорони здоров'я", - підкреслила експерт.

За словами Романко, кліматична соціальна і економічна несправедливість може полягати у втраті доступу до питної води, санітарії, гідних умов життя. Вона може призвести до кліматичної міграції населення, втрати джерел доходів, місця проживання та майна, необхідності коштів на процес адаптації до змін клімату, зростання бідності. Крім того, це також брак продовольства, занепад сільського господарства в традиційній його формі, збитки від частих стихійних лих.

На думку експерта, нинішня пандемія коронавірусу є індикатором того, як людство буде реагувати в разі загроз, викликаних змінами клімату.

"Не потрібно забувати, що сьогодні ми говоримо про зміну клімату в умовах пандемії і, в тому числі, - світової кризи охорони здоров'я. Вони дуже взаємопов'язані, оскільки те, як людство реагує на кризу, викликану невідомим нам вірусом, є дуже хорошим індикатором, як ми будемо реагувати на зміни клімату", - зазначила Романко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.