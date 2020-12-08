Україна наближається до інтеграції з європейськими енергетичними ринками – Шмигаль

Україна послідовно інтегрує свої енергетичні ринки з європейськими, підтримує європейський "зелений" курс та планує за рахунок його впровадження зробити ефективнішою роботу багатьох секторів економіки.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму виступі під час першого Німецько-Українського енергетичного дня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна завжди була і залишається надійним партнером Німеччини і всієї Європи. Ми послідовно інтегруємо наші ринки до європейських, лишаємося надійним транзитером газу і розділяємо цілі європейського "зеленого" курсу... Інтеграція української енергосистеми до європейського ринку суттєво підвищить його стабільність, а енергетична незалежність України гарантуватиме безпеку постачання електроенергії в регіони Центральної та Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна завершує роботу з підготовки Другого Національного визначеного внеску, Інтегрованого плану з енергетики та клімату на період до 2030 року та починає підготовку Енергетичної стратегії до 2050 року.

За його словами, для України впровадження Європейського зеленого курсу відкриває широкі перспективи для ефективної роботи багатьох секторів економіки.

"Сьогоднішній захід відбувається у складний час. Епідеміологічні обмеження негативно впливають на економічні показники країн. Але я впевнений, що невдовзі пандемія буде подолана і світ повернеться до звичного життя", - відзначив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що Україна вже сьогодні прагне стати повноцінним партнером ЄС у реалізації водневої стратегії. Цьому сприяє значний потенціал та наявна інфраструктура. Наразі Міністерство енергетики за підтримки Європейської економічної комісії ООН працює над розробкою дорожньої карти розвитку внутрішнього водневого ринку.

Очільник уряду запросив німецьких колег приєднатися до підготовки Концепції водневої енергетики України.

Разом з тим, Україна розв'язує наявні проблеми із розвитком відновлюваної енергетики і розпочинає реформу вугільних регіонів.

"Наразі триває підготовка до проведення "зелених" аукціонів, завдяки яким буде забезпечено розвиток відновлюваної енергетики України в економічно ефективний спосіб, що також сприятиме зниженню вартості "зеленої" електроенергії... Сподіваюсь, що проєкт трансформації вугільних регіонів у рамках нового енергетичного партнерства почне реалізовуватися вже цього місяця. Я також закликаю активізувати роботу в рамках запуску Мультипартнерського фонду з підтримки реформи вугільної галузі", — відзначив Шмигаль.

Фото: Урядовий портал