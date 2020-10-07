Україна зацікавлена в участі у Європейському зеленому курсі - Стефанішина

Україна зацікавлена в участі в ініціативі Європейського зеленого курсу, але нові механізми вуглецевого і нетарифного регулювання мають відповідати Угоді про асоціацію та зобов’язанням України і ЄС у рамках СОТ.

Як передає Укрінформ, про це написала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у статті для "Дзеркала тижня".

Урядовець зазначила, що у серпні Україна передала ЄС позиційний документ, де зафіксовано бачення Києва щодо участі в ініціативі Європейського зеленого курсу. Окрім того, було запропоновано дати старт структурованому діалогу високого рівня Україна—ЄС з цього питання та розробити відповідну "дорожню карту" з урахуванням пріоритетів Цілей сталого розвитку до 2030 року та реалізації Паризької кліматичної угоди.

Стефанішина зауважила, що це двосторонній процес, в якому Україна має поділяти амбітний порядок денний Європейського Союзу, а ЄС мусить враховувати зобов'язання в межах Угоди про асоціацію при формуванні політик у рамках Європейського зеленого курсу.

"Позиція українського уряду полягає в тому, щоб механізм прикордонного вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment mechanism) та інші нетарифні інструменти регулювання торгівлі не створювали жодних нових перешкод для інтеграції українських виробників у промислові виробничі ланцюги ЄС та для розвитку торгівлі між сторонами, як це передбачено Угодою про асоціацію та зобов’язаннями України та Євросоюзу у рамках СОТ", - акцентувала віцепрем'єр.

Крім того, додала Стефанішина, Україна зацікавлена долучитися до водневих ініціатив Євросоюзу, зокрема Водневої стратегії ЄС і Європейського альянсу чистого водню, та, відповідно, сприяти впровадженню водневих технологій і створенню водневої екосистеми в країні.

Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-ий Саміт ЄС-Україна, під час якого представники України і Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.