НБУ оновив порядок видачі ліцензій на переказ коштів для небанківських установ

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Зокрема, регулятор скоротив строк розгляду пакета документів для отримання ліцензії з 60 до 30 робочих днів, а також пом’якшив вимогу щодо достатності в заявника грошових коштів для покриття витрат. Кошти необхідно мати лише на ті витрати, які пов’язані з діяльністю щодо переказу коштів.

Крім того, НБУ повертаме заявникові кошти, сплачені за розгляд пакета документів, якщо заяву про про видачу ліцензії залишено без розгляду, а заявник протягом трьох місяців із дня повернення Нацбанком документів на доопрацювання не подав їх повторно.

Ліцензія видаватиметься шляхом унесення запису до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. При цьому запис вноситимуть до реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Нацбанком рішення.

Також буде скорочено строки інформування заявника - небанківська установа отримає витяг з реєстру разом із повідомленням про прийняття рішення про видачу ліцензії не пізніше наступного робочого дня від дня ухвалення Нацбанком рішення.

Такі зміни містить постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2020 року №168 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків”. Постанова набирає чинності з 12 січня 2021 року.

У регуляторі наголосили, що небанківським установам, які вже мають ліцензії на переказ коштів, не потрібно заново звертатися до Національного банку через зміну правил.

Після набрання чинності постановою №168 Національний банк самостійно включить відомості про всі вже видані ліцензії до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також надішле небанківським установам витяги про включення до реєстрів.

Отримавши витяг з реєстру, небанківська установа повертає бланк "старої" ліцензії до НБУ протягом п’яти робочих днів.

Це дасть можливість уніфікувати підходи Національного банку до ліцензування небанківських фінансових послуг, а також підвищить прозорість взаємодії з учасниками ринку, наголосили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12 вересня 2019 року ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", або, як його ще називають, закон про "спліт". Метою закону є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Нацкомфінпослуг між іншими регуляторами.

Згідно із законом, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.