На Банковій пояснили, як працюватиме закон про «інвестнянь»

В Офісі Президента вітають ухвалення Верховною Радою президентського закону про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, який допоможе відновити інвестиційну активність в Україні після кризового 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями дозволяє Україні запровадити конкурентні з країнами-сусідами умови для стимулювання залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів», – пояснила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

За її словами, в ОП очікують, що цим інструментом скористаються як внутрішні українські інвестори, які хочуть чи розширювати виробництво чи будувати нові проекти, так і іноземні.

Зазначається, що, згідно із законом, державною підтримкою можуть скористатися інвестори, які ініціюють проекти з інвестиціями від 20 млн євро зі строком реалізації проекту до п'яти років та створюють нові робочі місця.

Загальний обсяг державної підтримки для нових інвестпроектів може становити до 30% від їхнього обсягу.

Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Крім того, ухваленим законом передбачена спеціальна урядова уповноважена установа, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу їхньої тривалості.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в цілому ініційований Президентом України Володимиром Зеленським закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (так званий закон про інвестнянь).

Фото: Офіс Президента