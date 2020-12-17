На Банковій пояснили, як працюватиме закон про «інвестнянь»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями дозволяє Україні запровадити конкурентні з країнами-сусідами умови для стимулювання залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів», – пояснила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.
За її словами, в ОП очікують, що цим інструментом скористаються як внутрішні українські інвестори, які хочуть чи розширювати виробництво чи будувати нові проекти, так і іноземні.
Зазначається, що, згідно із законом, державною підтримкою можуть скористатися інвестори, які ініціюють проекти з інвестиціями від 20 млн євро зі строком реалізації проекту до п'яти років та створюють нові робочі місця.
Загальний обсяг державної підтримки для нових інвестпроектів може становити до 30% від їхнього обсягу.
Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.
Крім того, ухваленим законом передбачена спеціальна урядова уповноважена установа, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу їхньої тривалості.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в цілому ініційований Президентом України Володимиром Зеленським закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (так званий закон про інвестнянь).
Фото: Офіс Президента