Закон про «інвестнянь» є позитивним сигналом для інвесторів – Петрашко

Ухвалений 17 грудня у другому читанні законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» – позитивний сигнал для інвесторів та стимулювання розвитку економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

«Це дійсно позитивний сигнал для іноземних та українських інвесторів. Новий механізм підтримки інвесторів сприятиме залученню інвестицій в галузі з великою доданою вартістю, створенню високооплачуваних робочих місць, інтеграції до глобальних ланцюгів постачання та зростанню конкурентоспроможності економіки України на міжнародному ринку», - прокоментував ухвалення законопроєкту міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Документом (який ще називають законом про «інвестнянь») передбачено підтримку іноземних та українських інвесторів, що реалізують проєкти з обсягом інвестицій від 20 млн євро у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), транспорту, поводження з відходами, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, мистецтва, культури, туризму, охорони здоров'я, спорту, курортно-рекреаційній сфері. Для отримання передбаченої підтримки інвестор має створити не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15% перевищує розмір заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, де планується реалізація проєкту.

Такі інвестори отримують прямий договір з урядом та пакет стимулів. Так, державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових та митних пільг або забезпечення об’єктами суміжної інфраструктури, необхідними для реалізації інвестиційного проєкту. Згідно із законопроєктом, загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій за проєктом.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні ініційований Президентом України законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». За це рішення проголосувало 252 народних депутати.