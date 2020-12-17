Рада ухвалила президентський закон про «інвестнянь»

Верховна Рада ухвалила у повторному другому читанні і в цілому президентський закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» (№3760).

Як передає Укрінформ, його підтримали 252 народних депутатів.

«Законопроєкт розроблено з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проєктів», - ідеться в пояснювальній записці.

Закон визначає форми, інструменти надання державної підтримки інвестиційним проєктам зі значними інвестиціями.

Документ передбачає закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом Міністрів України на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Закон встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

При цьому передбачено, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Законопроєктом також визначаються вимоги до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка.

Передбачається, що розмір інвестицій у проєкт має перевищувати суму, еквівалентну 20 мільйонам євро. Проєкт має реалізуватися на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), у тому числі у сфері переробки корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму, рекреації.

У процесі реалізації інвестпроєкту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату за відповідним видом діяльності в регіоні, де реалізується проєкт, за попередній календарний рік; строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років.

Проєкт закону запроваджує інститут спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестпроєкту зі значними інвестиціями.

Після підписання закону Президентом планується, що Кабмін визначить Урядовий офіс UkraineInvest відповідальним за залучення та підтримку інвестицій у відповідності до закону. Як зазначили агентству в UkraineInvest, новий механізм співпраці з українськими та іноземними компаніями дозволить значно збільшити обсяг інвестицій в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 липня підтримала в першому читанні законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». За результатами розгляду проєкту у другому читанні 1 грудня, народні депутати відправили його на повторне друге читання, оскільки він був розбалансований проголосованими правками.