Рада схвалила штрафи за клієнтів без масок - для установ і бізнесу

Верховна Рада внесла зміни до закону “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, якими закріпила штрафи для підприємств, установ тощо за допуск осіб без засобів індивідуального захисту в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину.

Як передає Укрінформ, за ухвалення документу в цілому проголосував 241 народний депутат.

“За пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту — підприємство, установа, організація, громадянин — суб’єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, - йдеться в проєкті закону, що оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальній записці, метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед населення України.

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Положеннями Закону частину другу статті 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» доповнено новим пунктом, передбачивши відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту у виді штрафу в розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи запровадження вищезазначеної відповідальності підприємств, підприємців, установ, організацій, забезпечення належного застосування норм у цій сфері, необхідним є внесення змін до статті 47 вказаного Закону в частині визначення осіб, уповноважених видавати постанови про накладення штрафу за вказані правопорушення.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 047.