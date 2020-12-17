В Україні за добу - 12 047 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 047.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано 2 997 осіб; летальних випадків – 252; одужало 12 939 осіб; здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

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За весь час пандемії в Україні захворіла 931 751 особа; одужало 548 356 осіб; летальних випадків – 15 996; проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні зафіксували 10 622 нових випадків коронавірусу.