Фахівці ВООЗ приїдуть перевірити українські тюрми

Експерти Європейського бюро ВООЗ проведуть оцінку спроможності закладів пенітенціарної системи України протистояти спалахам хвороб — інфекційного та неінфекційного походження.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за результатами зустрічі з керівником Програми «Алкоголь і заборонені наркотики та охорона здоров’я у тюрмах» Європейського офісу ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними (Офіс з НІЗ) доктором Аною Каріною Ферейра-Боргес.

«ВООЗ має значний досвід у розробці та втіленні програм щодо удосконалення медичної допомоги людям, які перебувають у закладах пенітенціарної системи. Повний шлях подібної оцінки вже пройшли Фінляндія, Велика Британія та Португалія. Україна — на черзі. І це дуже позитивна новина», — зазначив Ляшко.

За його словами, в Україні вже створена платформа для взаємодії між Міністерством охорони здоров’я, Міністерством юстиції, Національною службою здоров’я та іншими партнерами щодо координації цивільної та пенітенціарної медицини.

Водночас Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Глобальний офіс ВООЗ розгляне питання з надання Україні тестів для проведення вибіркового тестування ув’язнених на COVID-19 в установах ДКВС. Про це було домовлено на зустрічі Денісової із керівником Програми «Алкоголь і заборонені наркотики та охорона здоров’я у тюрмах» Європейського офісу ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними Аною Каріною Ферейра-Боргес, інформує Денісова у Телеграмі.

«Сьогодні відбулася зустріч із керівником Програми «Алкоголь і заборонені наркотики та охорона здоров’я у тюрмах» Європейського офісу ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними. Домовилися, що Глобальним офісом ВООЗ буде розглянуто питання щодо надання Україні тестів для проведення вибіркового тестування ув’язнених на COVID-19 в установах ДКВС, який буде здійснено під моїм особистим контролем», - зазначила Денісова.

За її словами, проведення такого дослідження надасть змогу розуміти реальний стан захворювання на коронавірус серед утримуваних осіб.

Також під час цієї зустрічі Денісова відповіла на питання про реалізацію Національного превентивного механізму в нашій країні для оцінки умов перебування ув’язнених осіб у місцях позбавлення волі під час пандемії COVID-19.

Зокрема, під час зустрічі український омбудсман поінформувала, що вона здійснює постійний контроль за дотриманням прав людини в місцях несвободи в умовах карантину шляхом проведення моніторингових візитів, онлайн-моніторингу та відстежування тенденцій захворюваності як серед персоналу таких установ, так і серед утримуваних осіб.

«З 7 квітня 2020 року до сьогодні проведено 674 моніторингові візити до місць несвободи усіх типів, з яких до: Міністерства юстиції України – 133 візити (перевірені усі СІЗО, деякі повторно, та 29 установ виконання покарань); МВС – 178 візитів; Міністерства соціальної політики - 266; МОН - 33; МОЗ – 52 та Міністерства оборони - 22. Результати цих візитів засвідчили низку порушень прав людини, а саме: порушення права на охорону здоров’я та медичне забезпечення, порушення права на отримання засобів індивідуального захисту та особистої гігієни, порушення права утримуваних осіб на підтримання контактів із зовнішнім світом та недотримання протиепідеміологічних заходів», - повідомила вона.

Денісова також поінформувала під час цієї зустрічі, що за результатами виявлених порушень нею були внесені акти реагування до відповідних органів держвлади, направлено лист до міністра охорони здоров’я щодо забезпечення пенітенціарних установ швидкими тестами.

Окрім того, за її зверненнями до правоохоронних органів були відкрито 24 кримінальних провадження.

«Також отримала попереднє запрошення взяти участь у Всесвітній конференції, яку буде організовувати ВООЗ наступного року, де Україна поділиться своїм успішним досвідом реалізації НПМ в умовах пандемії COVID-19», - уточнила Денісова.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів зустріч із директором Європейського регіонального бюро ВООЗ, доктором Гансом Клюге, на якій були обговорені пріоритети співпраці України та ВООЗ на 2021 рік. Зокрема, йшлося про співпрацю Міністерства охорони здоров'я України з ВООЗ у межах нещодавно підписаної Дворічної угоди про співробітництво, процес реформування системи охорони здоров'я, підходи до покращення боротьби з вакцинокерованими інфекціями, стратегію реагування на COVID-19, ініціативу COVAX та питання доступу до вакцин.