Імпорт тест-сиcтем і обладнання для COVID-лабораторій звільнили від ПДВ
Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 16 грудня, передає кореспондент Укрінформу.
Згідно з пояснювальною запискою, зазначений Перелік передбачається доповнити новими позиціями медичних виробів, а саме тест-системами та обладанням для проведення лабораторної діагностики відповідно до сучасних світових тенденцій та національних стандартів медичної допомоги.
Як повідомлялося, перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р.