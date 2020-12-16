Імпорт тест-сиcтем і обладнання для COVID-лабораторій звільнили від ПДВ

Кабінет Міністрів доповнив Перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширення COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 16 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, зазначений Перелік передбачається доповнити новими позиціями медичних виробів, а саме тест-системами та обладанням для проведення лабораторної діагностики відповідно до сучасних світових тенденцій та національних стандартів медичної допомоги.

Як повідомлялося, перелік товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р.