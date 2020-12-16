У держбюджеті-2021 видатки на медицину збільшили до 160 мільярдів

У Державному бюджеті на 2021 рік видатки на медицину становлять 160 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“У 2021 році в Україні будуть рекордні видатки на медицину. Майже 160 млрд грн - це на 30 млрд більше ніж цього року і майже на 65 млрд більше ніж у 2019 році. Тому за два роки фінансування медицини зросте більше ніж на 60%. В наступному році зарплати всіх медиків буде підвищено на 30%, витрати на медицину в розмірі 5% ВВП буде досягнуто в 2023 році”, - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що наступного року буде проведено дооснащення 210 приймальних відділень опорних лікарень, буде закуплено майже 450 автомобілів екстреної меддопомоги.

Також, за його словами, буде забезпечено фінансування боротьби з COVID-19.

“Попри побоювання і чутки, фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні. Держава продовжить забезпечувати безкоштовне лікування а також всі доплати медикам”, - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік. Раніше міністр охорони здоров’я повідомив, що в бюджетному запиті МОЗ заклало на медичну сферу 296 млрд грн, в тому числі 225 млрд грн на Програму медичних гарантій.