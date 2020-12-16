У Києві протестують медики — вимагають гідних зарплат

В урядовому кварталі триває акція медичних працівників, які вимагають збільшення виплат за професійне захворювання COVID-19 та встановлення гідної зарплати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція розпочалася на Майдані Незалежності, згодом протестувальники перейшли до будівель Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Акція медичних працівників під Кабміном / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Загалом у Києві на акцію протесту зібралося кілька десятків осіб. Вони тримають плакати з написами “Медикам гідні бюджет і зарплати або геть депутати”, “Зарплати депутатам як у медиків”, “З 1 січня в лікарнях будуть працювати депутати” . Учасники акції наголошують на тому, що якщо влада не зверне увагу на оплату праці медичних працівників, розпочнеться відтік кадрів за кордон. На сьогодні, за їх словами, зарплата середнього медичного персоналу становить від 4 до 5 тис. грн.

Акція медичних працівників біля Верховної Ради / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік. Раніше міністр охорони здоров’я повідомив, що в бюджетному запиті МОЗ заклало на медичну сферу 296 млрд грн, в тому числі 225 млрд грн на Програму медичних гарантій.

Утім у проєкті бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів подав на розгляд парламенту, фінансування медичної сфери встановлено на рівні 159 млрд грн.