Сфера медицини не має бути об'єктом маніпуляцій, особливо в період пандемії - Марченко
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу після ухвалення Державного бюджету на 2021 рік сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
"Бюджет на 2021 рік - це бюджет можливостей. У ньому кожен щось знайде для себе: освітяни ріст зарплат на 26%, медики - на 30%. Це бюджет, який дозволить нам збалансувати усі засади державної політики в одному документі. Також цей бюджет передбачає 100 мільярдів гривень на капітальні інвестиції, що є досить суттєвим показником і дасть нашій економіці потужний стимул і позитивний сигнал", - сказав Марченко.
Міністр фінансів також закликав утриматися від маніпуляцій навколо сфери медицини, особливо в період пандемії. "Не можна маніпулювати цими речами і визначати, що ця (медицина - ред.) сфера має бути пріоритетною. Якби ми прийняли той бюджет, який пропонував мій колега міністр охорони здоров’я Степанов, ми мали б десь забирати ці кошти. Залізти в кишені освітян чи пенсіонерів…", - зазначив Марченко.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2021 рік.