Сфера медицини не має бути об'єктом маніпуляцій, особливо в період пандемії - Марченко

Бюджет на 2021 рік - це бюджет можливостей, який передбачає зростання заробітних плат бюджетників, однак сфера медицини не має бути об'єктом маніпуляцій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу після ухвалення Державного бюджету на 2021 рік сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Бюджет на 2021 рік - це бюджет можливостей. У ньому кожен щось знайде для себе: освітяни ріст зарплат на 26%, медики - на 30%. Це бюджет, який дозволить нам збалансувати усі засади державної політики в одному документі. Також цей бюджет передбачає 100 мільярдів гривень на капітальні інвестиції, що є досить суттєвим показником і дасть нашій економіці потужний стимул і позитивний сигнал", - сказав Марченко.

Міністр фінансів також закликав утриматися від маніпуляцій навколо сфери медицини, особливо в період пандемії. "Не можна маніпулювати цими речами і визначати, що ця (медицина - ред.) сфера має бути пріоритетною. Якби ми прийняли той бюджет, який пропонував мій колега міністр охорони здоров’я Степанов, ми мали б десь забирати ці кошти. Залізти в кишені освітян чи пенсіонерів…", - зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2021 рік.