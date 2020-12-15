Жодних підстав вважати, що ми зменшуємо видатки на сектор безпеки, немає - Марченко

Сектор безпеки та оборони був єдиним, який при секвестрі державного бюджету не був змінений. Відтак, немає ніяких підстав говорити про зменшення видатків на оборонну сферу.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання народних депутатів з трибуни Верховної Ради, передає Укрінформ.

Він також додав, що перед другим читанням вдалося скоротити видатки на Офіс Президента: «Я відповідально заявляю, що між першим і другим читанням видатки на Офіс Президента України було скорочено 273 млн гривень. Це вам відповідь на ваші запитання».

Міністр фінансів зазначив, що видатки на прокуратуру, ДБР, НАБУ та інших державних організацій встановлюються згідно до законів, прийнятих парламентом. А тому є обов‘язковими до виконання Кабінетом Міністрів.

«І там забезпечені певні рівні соціальних гарантій, виплат, зокрема, і зазначеним категоріям працівників. Ми виконуємо закон у тій мірі, в якій є бюджет на ці можливості», - заявив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок розглядає друге читання законопроєкту про держбюджет-2021, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.

На безпеку та оборону в бюджеті передбачено 267 млрд грн.